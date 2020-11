Coronavirus, Cotticelli: Volevano accollarmi debito da 100 mln

di scp

Torino, 8 nov. (LaPresse) - "A luglio-agosto di quest'anno improvvisamente l'azienda Mater Domini diretta dal dottor Zuccatelli tira fuori questo debito risalente al 2014 e mai riportato negli anni precedenti nei conti economici delle aziende, tenuto nascosto: cento milioni circa, e nessuno se n'era mai accorto. Improvvisamente spunta fuori per far risultare la gestione del generale Cotticelli fallimentare per non aver raggiunto l'equilibrio economico-finanziario". Così l'ex commisario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli a 'Non è l'arena' su La7 sull'intervista alla trasmissione 'Titolo V' su Rai3. Alla domanda se volessero attribuirgli il buco Cotticelli ha risposto: "Esatto", ventilando di essere pronto ad andare in Procura.

