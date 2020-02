Coronavirus, Corte conti Piemonte: Rinvio inaugurazione anno giudiziario

di dab

Roma, 27 feb. (LaPresse) - La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte prevista per venerdì 6 marzo 2020 (ore 10), a Torino, Palazzo dell'Arsenale (via Arsenale 22), viene rinviata a data da destinarsi in relazione alla situazione che si è venuta a determinare nel Paese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus). È quanto si apprende da una nota.

