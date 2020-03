Coronavirus, Conte: Vicini al picco, siamo nella fase più acuta

di lrs

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Per il coronavirus "siamo nella fase più acuta. È difficile fare previsioni esatte. Gli esperti sono ancora cauti, ma è ragionevole pensare che siamo vicini al picco. Sabato abbiamo superato le 10mila vittime e questo ci fa molto male e dovrebbe allertare la comunità internazionale. Ma allo stesso tempo ieri abbiamo avuto anche il numero record di guariti: 1.434". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'El Pais'. "Voglio esprimere la nostra vicinanza e solidarietà al governo spagnolo e alla sua popolazione. È un dramma che conosciamo molto bene e posso immaginare le difficoltà che affrontano. Vogliamo uscire da questa crisi il più presto possibile, tra l'altro, per aiutare altri Paesi come la Spagna con medici, respiratori e dispositivi di protezione individuale", ha aggiunto.

