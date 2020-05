Coronavirus, Conte: Varie testate in difficoltà, attenzione a informazione

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Il mio pensiero va ai giornalisti dell'Ansa, sono diverse le testate in difficoltà. Qualche misura per l'editoria l'abbiamo introdotta nel decreto rilancio, cercheremo di porre sempre la massima attenzione, la massima sensibilità alla libera informazione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

