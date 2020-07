Coronavirus, Conte: Su proroga non si ragioni su logiche oppositive

di dab/npf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Mi rivolgo alle forze di maggioranza, ma anche di opposizione, perché su questi temi non si deve ragionare su logiche oppositive". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

