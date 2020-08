Coronavirus, Conte: Ssn eccellenza, ma non era preparato a pandemia

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Il nostro Sistema sanitario è efficente, per certi versi eccellenti se comparato con altri. Ma non era predisposto per una pandemia da Covid-19. Questa pandemia ha rilevato delle criticità, abbiamo dovuto assumere circa 30mila tra medici e personale sanitario e abbiamo investito, in questi 5 mesi, risorse pari a quelle investite negli ultimi 5 anni". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

