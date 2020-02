Coronavirus, Conte: Sorpresa per picco contagi, non siamo impreparati

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "Non siamo rimasti impreparati, la mia sorpresa è dovuta al fatto che c'è stato un picco da un giorno all'altro. Abbiamo sempre lavorato in vista di una potenziale diffusione, non improvvisiamo nulla e abbiamo dei piani". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato a 'Che tempo che fa' su Rai2.

