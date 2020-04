Coronavirus, Conte sollecita Regioni: Inviare flussi, servono per erogare cig

di dab/ntl

Roma, 21 apr. (LaPresse) - "Abbiamo compiuto alcuni primi passi, siamo peraltro consapevoli che tra una previsione normativa e la sua attuazione pratica occorre anche del tempo. Anzi, mi permetto, con tutto il dovuto rispetto, di sollecitare le regioni che non hanno ancora fatto pervenire i flussi di farli pervenire quanto prima, altrimenti non sarà possibile erogare la cassa integrazione in deroga, come sapete, perché occorrono questi flussi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

