Coronavirus, Conte: Serve più deficit per mitigare impatto economico

di lcl

Milano, 1 mar. (LaPresse) - "Stiamo lavorando intensamente per mitigare l'impatto negativo sull'economia e per sbloccare il Paese facendolo al più presto ripartire con una terapia d'urto", così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato da 'Il Fatto quotidiano'. Il premier ha sottolineato che si sta già "lavorando al secondo decreto che conterrà finanza aggiuntiva, ma abbiamo bisogno dell'autorizzazione del Parlamento per ampliare il deficit. E chiederemo di poterlo fare, in accordo con le autorità europee".

