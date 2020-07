Coronavirus, Conte: Senza stato emergenza stop navi quarantena migranti

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Tra le misure che perderebbero efficacia" con la fine dello stato di emergenza "c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo strumento per un ordinato svolgimento della quarantena per la tutela della sanità pubblica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

