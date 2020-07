Coronavirus, Conte: Senza proroga emergenza stop a sistema protezione

di dab/npf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Deve esserci la consapevolezza che la cessazione al 31 luglio dello stato di emergenza comporterebbe l'arresto del sistema di protezione costruito in questi difficili mesi a tutela della collettività". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

