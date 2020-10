Coronavirus, Conte: Seconda sfida non meno minacciosa della prima

di dab/mad

Roma, 29 ott. (LaPresse) – “Questa seconda sfida non è meno minacciosa della prima e investe tutto il mondo”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm con le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. “Tutti i Paesi europei stanno adottando misure via via più restrittive – aggiunge -. In alcuni casi più severe delle nostre. Tutti stanno fronteggiando un nemico che ci costringe a fare un passo indietro”.

