Coronavirus, Conte: Se Ue non all'altezza, istinti nazionalisti più forti

di lrs

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Questa crisi può dare il la all'antieuropeismo che circolava fortemente in Paesi come l'Italia? "Il rischio è evidente. Gli istinti nazionalisti, in Italia, ma anche in Spagna e altrove, saranno molto più forti se l'Europa non è all'altezza del compito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'El Pais'.

