Coronavirus, Conte: Se ricerca conferma segnali positivi presto vaccino

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "L'Italia è leader nella ricerca del vaccino. Siamo in alcuni progetti di ricerca, con segnali positivi. Se si dovessero confermare queste previsioni, c'è la possibilità di disporre presto del vaccino e di poterlo mettere a disposizione di altri Paesi europeo". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. "Non ritengo che dovrà essere obbligatorio", sottolinea il premier, aggiunge.

