Coronavirus, Conte: Se proposte Salvini sono buone le porto al tavolo

di egr

Roma, 26 feb. (LaPresse) - Dopo mesi di silenzio, ieri il leader della Lega Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si sono sentiti per telefono. "Mi ha detto che ha cambiato alcuni numeri, io ne ho tre e ha detto che non riusciva a raggiungerne nessuno. Mi ha parlato di una proposta della Lega per contrastare l'emergenza. E' mia responsabilità valutare le proposte anche quelle dell'opposizione. E se sono buone, le porterò al tavolo, fermo restando che la maggioranza è già al lavoro su questo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a L'aria che tira su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata