Coronavirus, Conte: Risultati ci sono, reagiamo in maniera efficace

di dab/ntl

Roma, 24 mar. (LaPresse) - "I risultati ci sono, stiamo vivendo una situazione drammatica, ma stiamo reagendo in modo efficace, rispetto all'esplosione dell'epidemia". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri. "Abbiamo riconvertito 78 ospedali come Covid Hospital, abbiamo trasferito 59 pazienti dalla Lombardia in altre regioni d'Italia - spiega -. Abbiamo portato le unità di terapia intensiva, in pochi giorni, da 5.343 a 8.370 e le unità cosiddette di subintensiva da 6.525 a 26.169".

