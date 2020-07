Coronavirus, Conte: Risposta Ue tempestiva o rischio pagare costo più alto

di dab/abf

Roma, 7 lug. (LaPresse) - "La crisi avrà una seria incidenza sul piano economico e sociale, proprio per questo è importante la risposta europea non sia solo solida, all'altezza, ma anche immediata. La tempestività è uno degli elementi che irrobustiscono la reazione europea. Se non sarà tempestiva la crisi rischia di essere più e risorse che non siano più adeguate, pagando un costo anche economico". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Lisbona, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa.

