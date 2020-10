Coronavirus, Conte: Rispettando misure dicembre sereno, altrimenti lockdown

di dab/ntl

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro, in palestra, al ristorante senza timore. Se rispettiamo queste misure potremo affrontare il mese di dicembre con serenità e senza un Ssn allo stremo. Se così non fosse, dovremmo operare un lockdown generale e non possiamo permettercelo". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Cdm che ha approvato il decreto Ristori.

