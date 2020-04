Coronavirus, Conte: Ripresa ragionata, non procedere in ordine sparso

di lrs

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Non possiamo procedere in ordine sparso. Non possiamo permettercelo perché il virus non conosce distinzioni territoriali e dobbiamo assolutamente prevenire una seconda ondata di contagi. Il piano nazionale che abbiamo messo a punto ci consente una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni". È la risposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'la Repubblica', alla domanda sulla riapertura parziale anticipata dal Veneto.

