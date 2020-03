Coronavirus, Conte: Ripresa attività produttive? Non abbiamo ancora dati

di dab/ntl/acp

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Già a inizio settimana saremo al lavoro per confrontarci con il Comitato tecnico-scientifico che sta analizzando i dati così come arrivano, e poi valuteremo insieme. Ma non abbiamo ancora i dati". Così il premier, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla ripresa delle attività produttive.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata