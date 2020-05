Coronavirus, Conte: Riforma Stato-Regioni? A fine emergenza rifletterci

di ntl/mad/vor/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Quello dello Stato-Regioni è un grande tema. Sicuramente quando usciremo dall'emergenza dovremo fare una riflessione, perché è chiaro che un assetto ordinamentale come questo denuncia delle farraginosità. Immaginate se non ci fosse una leale collaborazione, se non ci fosse stata la disponibilità di andare oltre le polemiche. È chiaro che è un assetto che deve registrare qualche correzione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata