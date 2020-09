Coronavirus, Conte: Riapertura stadi non è opportuna

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio, così come a manifestazioni in cui l'assembramento è inevitabile, come all'ingresso e all'uscita, non è opportuna". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano sulla riapertura degli stadi al pubblico.

