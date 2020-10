Coronavirus, Conte: Regnano ancora incertezza e insicurezza

di dab/mad

Roma, 29 ott. (LaPresse) – “Regna ancora grande incertezza, insicurezza. Quel che possiamo assicurare è che il governo ce la metterà tutta per mettere in sicurezza il Paese”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm con le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. “Se mi permettete – conclude il suo intervento -, questo è veramente il momento di restare uniti, tanto più per le sofferenze”.

