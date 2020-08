Coronavirus, Conte: Pubblicheremo tutto, nulla da nascondere

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Non ho posto alcun segreto di Stato. A distanza di tempo è giusto che siano resi pubbliche. Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

