Coronavirus, Conte: Proteggere asset più preziosi con ogni mezzo

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "I più preziosi asset strategici vanno protetti ad ogni mezzo. Saremo in grado di lavorare in questa direzione a partire dal prossimo provvedimento normativo che stiamo predisponendo per aprile". Così il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata