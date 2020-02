Coronavirus, Conte: Pronti a misure che contengono poteri Regioni

di lrs

Milano, 24 feb. (LaPresse) - "Stiamo lavorando per perseguire un coordinamento, tramite il braccio armato della protezione civile. Noi, se non siamo coordinati e con un criterio di razionalità condiviso, non riusciremo a perseguire l'effetto contenitivo. Ho già fatto vari incontri, ma domani mattina ho chiamato a raccolta tutti i governatori. Dobbiamo muoverci in piena sincronia. Se non riusciremo, dovremo essere pronti ad adottare misure che contengono le prerogative dei singoli governatori regionali. Ma non dobbiamo arrivare a quello, la collaborazione è stata molto annunciata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in collegamento con 'Frontiere' su Rai1. "Voglio semplicemente dire che il coordinamento funziona molto bene. Ovviamente, ci aspettiamo un impatto che sia consequenziale. Se ciò non dovesse accadere, dovremmo essere pronti a creare delle iniziative ancora più centrali e incisive, ove fosse necessario", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata