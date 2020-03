Coronavirus, Conte: Prime misure economiche non sufficienti, al lavoro per aprile

di mbb/dab

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Ci rendiamo conto che il primo provvedimento" economico del 'Cura Italia', "non è sufficiente", ma "in queste ore stiamo lavorando ad aumentare il sostegno alla liquidità" per il mese di aprile. Così il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata