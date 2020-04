Coronavirus, Conte: Più grande tragedia europea da dopoguerra

di mad

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "La suturazione della ferita di Genova giunge in questo periodo di particolare emergenza: non avremmo mai pensato di affrontare un'emergenza del genere, sanitaria, economica, sociale. Con gli altri leader siamo tutti consapevoli che in Europa è la più grande tragedia dal dopoguerra a oggi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento dal cantiere del ponte di Genova.

