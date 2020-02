Coronavirus, Conte: Piena gratitudine personale ospedale di Lodi

di ect

Milano, 28 feb. (LaPresse) - "Insieme ce la faremo. Lo stesso messaggio che, anche alla presenza del ministro Speranza, abbiamo indirizzato al direttore generale dell'Azienda socio-sanitaria di Lodi e al responsabile del Dipartimento emergenza urgenze. È stata l'occasione per esprimere piena gratitudine ai medici, agli infermieri, a tutto il personale per gli sforzi straordinari di questi giorni, per il lavoro quotidiano svolto spesso in situazioni difficili e complesse, al fine di tutelare la salute della comunità e di contenere la diffusione dell'epidemia". Così in un post su Facebook il premier Giuseppe Conte.

