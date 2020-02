Coronavirus, Conte: Per Regioni cluster misure di prudenza

di dab

Roma, 29 feb. (LaPresse) - Sono previste chiusure delle scuole per le tre Regioni cluster? "Il Comitato tecnico scientifico è al lavoro, per le Regioni interessate adotteremo misure di prudenza che si distingueranno dalle altre, ma non voglio anticipare nulla". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, al termine della riunione tecnica con i ministri alla Protezione Civile. "Ieri sera abbiamo varato le misure economiche di primissimo impatto, poi ci sarà un secondo provvedimento governativo per il sistema produttivo, che riguarderaà non solo le Regioni interessate, ma anche le altre", aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata