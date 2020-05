Coronavirus, Conte: Ora più che mai correre, al lavoro su dl semplificazioni

di vor/mad/ntl/dab

Roma, 16 mag. (LaPresse) - "Emergenza pesante, ci sta assorbendo tutti, ma non è questo il momento di prendere fiato, non possiamo permetterci di fermarci. Dobbiamo fare correre l'economia del nostro Paese. Ora ci dedicheremo senza tregua al decreto semplificazioni. L'obiettivo è chiaro: rendere più rapidi e trasparenti alcuni passaggi amministrativi. Subito dopo inizieremo a programmare interventi di più ampio respiro investendo sull'Italia che vogliamo: più verde, più digitale, più inclusiva". Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa.

