Coronavirus, Conte: Omissis in verbali Cts fatto tecnico per privacy

di scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Gli omissis, dico la verità, non me ne sono occupato perosnalmente, ma è stato un fatto tecnico gestito dagli uffici, in genere per ragioni di privacy". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla festa del Fatto Quotidiano sui verbali del Cts resi pubblici.

