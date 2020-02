Coronavirus, Conte: Ok preoccupazione, ma scacciare via la paura

di abf

Roma, 23 feb. (LaPresse) - "La preoccupazione è comprensibile, il panico no. Va scacciato via, stiamo lavorando intensamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in collegamento con 'Domenica In' su Rai1 dalla sede della Protezione civile.

