Coronavirus, Conte: ok a risoluzione per stato emergenza fino al 15/10

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Il Governo, per voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dato parere favorevole alla risoluzione presentata dalla maggioranza che impegna il Governo "a definire come termineultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020".

