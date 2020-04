Coronavirus, Conte: Ok a corsa lontano da casa ma con 2 mt distanziamento

di ntl/dab/acp

Roma, 26 apr. (LaPresse) - “Sin qui era possibile svolgere attività sportiva nei pressi delle proprie abitazioni: adesso ci si può allontanare ma per l'attività più impegnativa rispettando un distanziamento di due metri, per quella meno impegnativa un”. Così il presidente del Consiglio metro”. Giuseppe Conte in conferenza stampa.

