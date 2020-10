Coronavirus, Conte: Oggi videoconferenza con leader Ue e Von der Leyen

di dab/mad

Roma, 29 ott. (LaPresse) – “Questo pomeriggio si farà un punto sulla situazione sanitaria, in videoconferenza, con gli altri capi di Stato e di governo, a cui parteciperanno anche i vertici delle istituzioni Ue. In questa occasione Ursula Von der Leyen illustrerà il pacchetto di risposta alla pandemia che la Commissione Ue ha adottato il 28 ottobre, in particolare su strategie di test e vaccino”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l'informativa alla Camera sul nuovo Dpcm con le misure di contenimento del contagio da Coronavirus. “Anche il ministro Speranza sarà con me”, spiega.

