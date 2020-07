Coronavirus, Conte: Obiettivo politico è garantire ripartenza più sicura

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Ho parlato di una proroga per motivazioni tecniche ma non volevo precludere una valutazione politica. Io mi auguro che le valutazioni che farete nascano da motivazioni tecniche per assicurare l'obiettivo politico di far rimanere in piedi questo sistema che ci garantisce la più sicura ripartenza di tutte le attività economiche e sociali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicando agli interventi dei senatori dopo le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

