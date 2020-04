Coronavirus, Conte: Non siamo in condizione di dire quando allentamento

di dab/mbb

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Mi dispiace che queste misure capitano in un momento particolare, di festività pasquali. Dispiace che capiti in un momento di serenità", ma questa proroga "ci consentirà di iniziare a valutare con gli esperti una prospettiva. Dal momento in cui ci sarà un calo dei contagi potremo iniziare a pensare a un allentamento delle misure, ma non siam nella condizione di dire quando". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata