Coronavirus, Conte: Non posso dire se 14/4 ma ci saranno 'fase 2' e 'fase 3'

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Non vi posso dire il 14 aprile, non siamo nelle condizione di dirlo" ma quando sarà possibile si entrerà nella "fase due, quella di convinvenza con il virus, di allentamento delle misure per poi arrivare alla fase tre è l'uscita dell'emergenza, della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

