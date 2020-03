Coronavirus, Conte: Non più una zona rossa, l'Italia zona protetta

di dab/ntl

Roma, 9 mar. (LaPresse) - "Non ci sarà più una zona rossa, ci sarà l'Italia zona protetta. Saranno da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti a meno di comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Aggiungiamo un divieto degli assembramenti all'aperto e in locali all'aperto. Comprendiamo il bisogno di socialità, abbiamo visto tutti le immagini della movida ma non ci possiamo più permettere questi episodi di socialità che sono anche di contagio". Lo annuncia il premier, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi.

