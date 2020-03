Coronavirus, Conte: Non ci dimenticheremo di medici e personale sanitario

di dab/mbb

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Voglio rivolgere un ringraziamento per il lavoro straordinario di medici e infermieri per salvare le vite degli altri". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus. "Lo dico a nome del governo, non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così stressanti", aggiunge.

