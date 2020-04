Coronavirus, Conte: Non cambia nulla neanche per chi superato malattia

di dab/ntl/mbb

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Rimane il regime di indicazioni e vincoli già predisposto, non cambia nulla. Con il Comitato tecnico-scientifico c'è la possibilità di valutare, tra quelli che hanno superato a pieno la malattia, come recuperarle a pieno nell'attività lavorativa. Per ora non cambia nulla, nemmeno per loro". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

