Coronavirus, Conte: Non abbiamo autorizzato ora di passeggio con bambini

di mbb/dab

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Non abbiamo assolutamente autorizzato l'ora di passeggio con i bambini: abbiamo detto che, quando un genitore fa la spesa, siccome i minori sono gli unici che non possono uscire, si può consentire l'accompagno di un bambino. Ma questa non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso. L'ho già detto: dobbiamo assolutamente preservare questo regime proprio adesso che si cominciano i primi effetti positivi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

