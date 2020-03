Coronavirus, Conte: No stravolgere vite ma comportamenti responsabili

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Non dobbiamo stravolgere le nostre vite, le nostre abitudini di vita, dobbiamo assumere un comportamento responsabile. Dobbiamo lavare le mani spesso, starnutiamo o tossiamo in un fazzoletto o nel gomito, manteniamo la distanza di un metro nei rapporti sociali". Così il premier, Giuseppe Conte, in un video su Facebook.

