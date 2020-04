Coronavirus, Conte: No nazionalizzazione imprese, tutela asset con golden power

di scp

Torino, 2 apr. (LaPresse) - "Non intendiamo nazionalizzare nessuna impresa, piuttosto lavoriamo per tutelare i nostri asset strategici con lo strumento del golden power, da rinforzare anche a livello europeo per le operazioni intracomunitarie. Poi vogliamo abbassare la soglia per cui scatta l'obbligo di notifica alla Consob". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Fatto quotidiano, sull'emergenza coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata