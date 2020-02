Coronavirus, Conte: "Nessun allarmismo, siamo già a massima precauzione"

(LaPresse) "Abbiamo adottato in pieno accordo con Speranza e tutti i ministri una linea di massima precauzione. Dovete fidarvi delle indicazioni ufficiali del ministero della Salute, abbiamo le indicazioni del comitato tecnico scientifico. Non è necessario discostarsene, siamo già alla massima precauzione". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un punto stampa al suo arrivo al consiglio Ue a Bruxelles.