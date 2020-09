Coronavirus, Conte: Moderato ottimismo se rispetteremo regole

di abf

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Nessuno può prevedere come evolverà la curva dei contagi, noi ci siamo attrezzati molto di più sia come risposta sanitaria sia come trattamenti che come potenziamento delle strutture di assistenza. Ma anche c'è una maggiore educazione della popolazione e sappiamo l'importanza del rispetto delle regole. Possiamo affrontare questo momento con moderato ottimismo, certo se non rispetteranno le regole il contagio ripartirà". Così il premier, Giuseppe Conte, in una dichiarazione congiunta alla stampa con la presidente della confederazione Elvetica Simonetta Sommaruga.

