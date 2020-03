Coronavirus, Conte: Misure per contenimento, Ssn a rischio sovravvarico

di abf/dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Siamo concentrati ad adottare tutte le misure per un contenimento diretto o di ritardo della diffusione del virus Il sistema sanitario rischia di andare in sovraccarico, abbiamo un problema con la terapia intensiva se una crisi esponenziale dovesse proseguire". Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte.

