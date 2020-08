Coronavirus, Conte: Mi costa non poter ancora abbracciare miei genitori

di dab

Roma, 9 ago. (LaPresse) - "Anche io non ho visto i miei genitori, perché ho rispettato il lockdown. Ieri sono stato con loro, ma non posso ancora abbracciarli, e la cosa mi costa". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de 'La Piazza', l'evento organizzato dal quotidiano online 'Affaritaliani.it' a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

