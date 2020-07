Coronavirus, Conte: Massima disponibilità governo a interloquire con Parlamento

di dab/npf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "La mia presenza qui dimostra la massima disponibilità del governo a interloquire con il governo. Nel corso del Cdm di questa mattina abbiamo inserito una informativa, non abbiamo adottato alcuna decisione, in rispetto del dibattito" e nel corso della riunione "è emersa la necessità di limitarne l'azione al prossimo mese di ottobre". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in Senato per le comunicazioni sulle ulteriore iniziative del Governo in merito all'emergenza Covid.

